ПРОГНОЗ | Погода будет переменчивой, но потихоньку начнет становиться теплее

По данным Агентства окружающей среды, во вторник (19.03) область высокого давления сконцентрируется над Россией, и на ее краю в Эстонии ожидается пасмурная погода с редкими прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -3..+1, днем ​​от 0°С на побережье до +3..+6°С во внутренней части страны.

В ночь на среду будет преимущественно пасмурно. Местами небольшой дождь, а также мокрый снег. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

В среду (20.03) область высокого давления отдалится и с запада придет немного более влажный воздух. Небо покроет низкий слой облаков, местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно западный 2-8 м/с. Температура воздуха ночью -1..+2°С, днем ​​+1..+7°С.

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