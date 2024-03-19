ВИДЕО И ФОТО | Учителя снова отстаивают свои права, спор идет о рабочем времени

В понедельник в Тарту в Министерстве образования и науки встретились министр образования и науки Кристина Каллас, представители самоуправлений, Союза городов и волостей Эстонии, Союза работников образования Эстонии, Центрального союза профсоюзов Эстонии, Объединения руководителей школ Эстонии, а также содержатели школ и их представительские организации.

Как сказала министр образования и науки Кристина Каллас, на этой встрече, состоявшейся в рамках переговоров, обсуждались вопросы, касающиеся организации работы, заработной платы и расчет рабочей нагрузки учителей. „Обычная рабочая неделя учителей составляет все же 50 рабочих часов“, - отметила Каллас, добавив, что стороны придерживаются разных мнений относительно расчета нагрузки, и достичь соглашения не удалось.

Учителя, как сказал председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Волтри, продолжают считать, что в стране должна быть единая модель работы учителя. „В таком случае будет единое понимание того, что должны включать в себя 35 рабочих часов в неделю, а что в них не входит“, - добавил Вольтри.

Как пояснил Реэмо Волтри, сегодня в рабочие обязанности учителей входит значительно больше обязанностей, чем несколько лет назад.

Вольтри настроен оптимистично, когда речь заходит о создании модели карьеры учителя. Он заверил, что работа в этом направлении идет, и первая встреча, во время которой обсуждалась модель карьеры педагога, прошла успешно.

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