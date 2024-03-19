ФОТО | Шокирующая находка в магазинах Prisma: в орехах кишели личинки и моль

Читатель Delfi Ärileht, проходя мимо контейнера с орехами, обратил внимание, что в них копошатся крошечные белые червяки.

Приглядевшись, покупатель увидел и ореховую моль.

Как сказала менеджер по развитию Prisma Peremarket Сийри Луук, к сожалению, в орехах нередко заводятся личинки пищевой моли. „Мы отслеживаем эти группы товаров, и, как только обнаруживаем личинки и моль, немедленно уничтожаем партию товара и проводим тщательную дезинфекцию“, - заверила она.

Сийри Луук отметила также, перед тем, как заполнить контейнеры с орехами, их очищают и проверяют.

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