Поправки к Закону об оружии затронули не только граждан РФ, но и украинцев, молдован и китайцев

„Изменение действительно связано с дополнительными мерами безопасности, поэтому с 15 марта текущего года были отозваны разрешения на оружие у всех иностранных граждан, проживающих в Эстонии. Это затронуло не только граждан Беларуси и РФ, но также граждан других стран – Украины, Китая, Армении, Молдовы, Перу, а также остальных граждан стран, не входящих в состав Евросоюза и НАТО“, – сказала лейтенант полиции Рийта Прооса.

„Это изменение затронуло в Эстонии примерно 1300 человек. На момент вступления закона в силу у них было около 3000 единиц оружия. Каких-либо проблем, связанных с хранением оружия за это время не выявлено. У людей было достаточно времени, чтобы приспособиться к изменениям. Некоторые отказались от своего оружия еще до истечения срока“, – сказала она.

Поправка к закону затронула 480 человек, являющимися лицами без гражданства. У них разрешение на оружие будет действовать до конечной даты, прописанной в документе о его выдаче.

Если, по данным полиции, в минувший четверг, 14 марта, у 12 граждан третьих стран еще оставалось 32 единицы оружия, то уже в пятницу они все были сданы в полицию.

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