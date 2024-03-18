Телеграм-канал Невзорова присвоил видео Delfi с поклонницей Путина. Вот как оно выглядело на самом деле(4)
17 марта в Таллинне в посольстве РФ прошло „голосование“ на „выборах президента РФ“. Корреспондент Delfi поговорил с теми, кто пришел на так называемые „выборы“. Одна из сторонниц Путина - Валентина - заявила, что войну в Украине начал не Владимир Путин, а Владимир Зеленский. Это видео стало настолько популярным в сети, что телеграм-канал Александра Невзорова разместил его у себя. Правда, уже без упоминания нашего портала.
На телеграм-канал бывшего ведущего питерских „600 секунд“ подписаны более миллиона пользователей. Видео нашего корреспондента на нем появилось в ночь с воскресенья на понедельник и в короткий срок заслужило тысячи реакций. Правда, от Delfi на нем осталась лишь синяя ветрозащита на микрофоне Романа Старапопова. Зато в центре красовалась яркая надпись „Телеграм-канал НЕВЗОРОВ“.
„Мы с пониманием относимся к тому, когда коллеги цитируют наши статьи и другие материалы со ссылкой на портал, есть медиа, с которыми у нас есть такие взаимные договоренности, - констатирует главный редактор портала RusDelfi Андрей Шумаков. - Более того, цитировать нас можно и без всяких договоренностей. Но всё же давайте будем честными, ссылку на сайт Delfi или на наш телеграм-канал ставить при этом необходимо. Очень жаль, что очень популярый журналист распоряжается чужим контентом, как собственным“.
Само интервью с женщиной, по словам которой Зеленский „бомбил Донецк и Луганск с 2014 года“ (то есть в то самое время, когда был ведущим „Лиги смеха“), выглядит так (видео смотрите в шапке новости):
„На войне кто-то умирает, кто-то остается живой, кто-то остается инвалидом. Для этого и война! А Путин ее не начинал, это Зеленский начинал. Он с 2014 года до 2022-го бомбил Донецк и Луганск. Что это - не война, убивать собственный народ?“ - сказала Валентина, выходя из посольства после голосования.
На вопрос, почему она голосовала за Путина, женщина ответила: „Потому что он - лучший... после Жириновского, а Жириновский умер“.
- Вы же знаете, что по вине Путина умирает много людей в Украине, - обратил внимание корреспондент Delfi.
- Война есть война.
- Вы так просто относитесь к войне, разве это...
- Я ее пережила!
- Если вы ее пережили, то понимаете, что люди умирают.
- На войне кто-то умирает, кто-то остается живой, кто-то остается инвалидом. Для этого и война! А Путин ее не начинал, это Зеленский начинал. Он с 2014 года до 2022-го бомбил Донецк и Луганск. Что это - не война, убивать собственный народ?
- Вы так просто говорите о войне, вы хотите, чтобы она закончилась?
- А кто не хочет? Я думаю, что она обязательно закончится. Правда, я не знаю в чью пользу.
Видео, которое находилось под пэйволом, опубликовал телеграм-канал российского журналиста Александра Невзорова со свое плашкой. Смотрите оригинальное видео Delfi.
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