Телеграм-канал Невзорова присвоил видео Delfi с поклонницей Путина. Вот как оно выглядело на самом деле

На телеграм-канал бывшего ведущего питерских „600 секунд“ подписаны более миллиона пользователей. Видео нашего корреспондента на нем появилось в ночь с воскресенья на понедельник и в короткий срок заслужило тысячи реакций. Правда, от Delfi на нем осталась лишь синяя ветрозащита на микрофоне Романа Старапопова. Зато в центре красовалась яркая надпись „Телеграм-канал НЕВЗОРОВ“.

„Мы с пониманием относимся к тому, когда коллеги цитируют наши статьи и другие материалы со ссылкой на портал, есть медиа, с которыми у нас есть такие взаимные договоренности, - констатирует главный редактор портала RusDelfi Андрей Шумаков. - Более того, цитировать нас можно и без всяких договоренностей. Но всё же давайте будем честными, ссылку на сайт Delfi или на наш телеграм-канал ставить при этом необходимо. Очень жаль, что очень популярый журналист распоряжается чужим контентом, как собственным“.

Само интервью с женщиной, по словам которой Зеленский „бомбил Донецк и Луганск с 2014 года“ (то есть в то самое время, когда был ведущим „Лиги смеха“), выглядит так (видео смотрите в шапке новости):

„На войне кто-то умирает, кто-то остается живой, кто-то остается инвалидом. Для этого и война! А Путин ее не начинал, это Зеленский начинал. Он с 2014 года до 2022-го бомбил Донецк и Луганск. Что это - не война, убивать собственный народ?“ - сказала Валентина, выходя из посольства после голосования.

На вопрос, почему она голосовала за Путина, женщина ответила: „Потому что он - лучший... после Жириновского, а Жириновский умер“.

- Вы же знаете, что по вине Путина умирает много людей в Украине, - обратил внимание корреспондент Delfi.

- Война есть война.

- Вы так просто относитесь к войне, разве это...

- Я ее пережила!

- Если вы ее пережили, то понимаете, что люди умирают.

- На войне кто-то умирает, кто-то остается живой, кто-то остается инвалидом. Для этого и война! А Путин ее не начинал, это Зеленский начинал. Он с 2014 года до 2022-го бомбил Донецк и Луганск. Что это - не война, убивать собственный народ?