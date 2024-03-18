Разделение женской и мужской работы ушло в прошлое. DPD: Доля женщин-курьеров растет
По данным портала вакансий CV.ee, все больше женщин начинают работать на традиционно мужских должностях и в таких сферах, как инженерия, логистика, информационные технологии и строительство. В логистической компании DPD Eesti ежедневно работает 31 женщина-курьер, число которых в последние годы растет.
„В последние годы мы нанимаем все больше и больше женщин на работу курьерами. До этого должность курьера была относительно ориентированной на мужчин“, — подтверждает Анника Оруаас, менеджер по персоналу DPD Eesti.
На сегодняшний день DPD Eesti приняла в свою команду 31 женщину-курьера, а еще 116 женщин работают в офисе и сортировочном центре. Всего в компании работает 506 сотрудников.
„Благодаря ряду вспомогательных средств, упрощающих работу, курьерская служба больше не является занятием, требующим тяжелого физического труда. Наш опыт показывает, что женщины прекрасно справляются со своей работой и ничем не отличаются от курьеров-мужчин. Со временем изменились многие условия труда, которые побуждают выполнять эту работу всех, независимо от пола — средний вес упаковки уже некоторое время имеет тенденцию к снижению“, — объясняет Оруаас, ссылаясь на транспортные тележки как на один из инструментов, облегчающих работу.
Большинству женщин, работающих курьерами DPD, 30–39 лет, самой молодой — 20 лет, а самой старой женщине-курьеру DPD — 59 лет. Женщина с самым большим стажем работает в районе Пылвамаа и работает на предприятии почти 10 лет. Больше всего работает в DPD женщин из Южной Эстонии - это почти половина всех женщин-курьеров, работающих в компании.
Феномен, когда компании упоминают гендерные предпочтения человека, которого они ищут на вакансию, исчез с эстонского рынка труда. „К счастью, в настоящее время такая практика уже не встречается, если только речь не идет о выполнении определенной роли, например, актера или модели“, — подтверждает Карла Одер, менеджер по маркетингу портала вакансий CV.ee. По ее словам, во-первых, это не соответствует законам ЕС, а во-вторых, влияет на общий имидж работодателя.
„В целом весь мир движется к тому, чтобы все рабочие места были равны для всех. Только работодатели старой школы думают иначе. Осмелюсь сказать, что дискриминация — это явление, которое со временем исчезает, и новое поколение очень сильно за него борется“, — говорит Одер.
Среди секторов, в которых больше всего женщин претендуют на работу, Одер выделяет сферы обслуживания, красоты, а также здравоохранение, образование и социальную работу.
Что касается так называемых более мужских профессий и областей, Одер отмечает, что там доля женщин постепенно увеличивается из-за очень сильных отраслевых требований. „Поскольку в этих секторах существует высокий спрос на квалифицированных специалистов, представители секторов проводят хорошую работу по привлечению большего количества женщин в этот сектор. Я считаю, что статистика подтверждает это утверждение о том, что доля женщин медленно увеличивается. К сожалению, вероятно, не так быстро, как нужно сектору. С другой стороны, высокий уровень заработной платы, который привлекает женщин к обучению по этим специальностям, безусловно, способствует более активному участию женщин на рынке труда“, - добавляет Одер.