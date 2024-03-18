Разделение женской и мужской работы ушло в прошлое. DPD: Доля женщин-курьеров растет

„В последние годы мы нанимаем все больше и больше женщин на работу курьерами. До этого должность курьера была относительно ориентированной на мужчин“, — подтверждает Анника Оруаас, менеджер по персоналу DPD Eesti.

На сегодняшний день DPD Eesti приняла в свою команду 31 женщину-курьера, а еще 116 женщин работают в офисе и сортировочном центре. Всего в компании работает 506 сотрудников.

„Благодаря ряду вспомогательных средств, упрощающих работу, курьерская служба больше не является занятием, требующим тяжелого физического труда. Наш опыт показывает, что женщины прекрасно справляются со своей работой и ничем не отличаются от курьеров-мужчин. Со временем изменились многие условия труда, которые побуждают выполнять эту работу всех, независимо от пола — средний вес упаковки уже некоторое время имеет тенденцию к снижению“, — объясняет Оруаас, ссылаясь на транспортные тележки как на один из инструментов, облегчающих работу.

Большинству женщин, работающих курьерами DPD, 30–39 лет, самой молодой — 20 лет, а самой старой женщине-курьеру DPD — 59 лет. Женщина с самым большим стажем работает в районе Пылвамаа и работает на предприятии почти 10 лет. Больше всего работает в DPD женщин из Южной Эстонии - это почти половина всех женщин-курьеров, работающих в компании.

Феномен, когда компании упоминают гендерные предпочтения человека, которого они ищут на вакансию, исчез с эстонского рынка труда. „К счастью, в настоящее время такая практика уже не встречается, если только речь не идет о выполнении определенной роли, например, актера или модели“, — подтверждает Карла Одер, менеджер по маркетингу портала вакансий CV.ee. По ее словам, во-первых, это не соответствует законам ЕС, а во-вторых, влияет на общий имидж работодателя.