Цахкна о „выборах“ в РФ: это настоящий фарс. Путин - военный преступник

Цахкна заверил, что остальные министры иностранных дел Европы также придерживаются мнения, что это не были демократические выборы. „Подбирают слова, чтобы как-то это назвать“. С министрами тех стран, с которыми Россия тесно связана, Цахкна о „выборах“ не говорил.

Он добавил, что в голосовании „принимали участие“ умершие. Также заставляли участвовать людей, проживающих на оккупированных территориях. „Это настоящий фарс. Другого понимания здесь нет. Путин — военный преступник, и его место — перед спецтрибуналом в Гааге“.

По мнению Цахкна, результаты „выборов“ прямого влияния на ход войны в Украине не окажут. „Говорилось, что после спектакля в виде „выборов“ Путин примет более жесткие меры против собственного народа. Одним из шагов может стать объявление о большой волне мобилизации, от которой он до сих пор воздерживался“.

По мнению Цахкна, вопрос в том, изменит ли принудительная мобилизация восприятие ситуации россиянами. „Но да, они все равно не могут об этом говорить, так как в России нет свободы слова“.

Какая часть россиян искренне поддерживает Путина? По словам Цахкна, сложно оценить даже то информационное пространство, в котором живут россияне. „Это общество не является свободным обществом. Мы не получаем точной информации, и люди не осмеливаются каким-либо образом выражать свое мнение“, - сказал Цахна. Тем не менее, отметил он, например, почтить память оппозиционера Навального вышли десятки тысяч людей .

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