Экономика
18.03.2024, 18:10

Продавец авто закрывает представительство и сокращает 15 работников

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Piret Lepik
piret.lepik@arileht.ee
Veho сократит 15 работников.
Veho сократит 15 работников.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Компания Veho, занимающееся продажей и обслуживанием автомобилей марки Mercedes-Benz, закроет представительство в Раквере и сократит 15 человек, сообщает издание Delfi Ärileht.

Veho, как сообщил глава предприятия Кейё Каазик, в ближайшие годы сохранит представительства в Таллинне, Тарту и Пярну, на эстонском рынке больше внимания будет уделяться оказанию услуг по продаже и обслуживанию автомобилей, усилят направление, связанное с коммерческими автомобилями.

„Мы приняли стратегическое решение усилить направление, связанное с коммерческими транспортными средствами, укрепив тем самым свою рыночную позицию и разъединив типы транспортных средств“, - сказал Каазик, уточнив, что это позволит расширит возможности представительств и обеспечит хорошее качество обслуживания частных и бизнес-клиентов.

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