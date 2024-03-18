Продавец авто закрывает представительство и сокращает 15 работников

Veho, как сообщил глава предприятия Кейё Каазик, в ближайшие годы сохранит представительства в Таллинне, Тарту и Пярну, на эстонском рынке больше внимания будет уделяться оказанию услуг по продаже и обслуживанию автомобилей, усилят направление, связанное с коммерческими автомобилями.
„Мы приняли стратегическое решение усилить направление, связанное с коммерческими транспортными средствами, укрепив тем самым свою рыночную позицию и разъединив типы транспортных средств“, - сказал Каазик, уточнив, что это позволит расширит возможности представительств и обеспечит хорошее качество обслуживания частных и бизнес-клиентов.