ФОТО | В Рапламаа трактор упал в реку, ущерб — 60 000 евро

По словам директора по страхованию Salva Kindlustus Урмаса Кивирюйта, за зимний период, то есть с ноября 2023 года по февраль 2024 года, в Salva было зарегистрировано около 5000 случаев причинения ущерба, а на компенсационные выплаты было потрачено почти 6,3 миллиона евро. Более половины выплат пришлось на аварии с участие легковых автомобилей.

„Зима в этом году была продолжительной, снежной и с большими колебаниями температуры, из-за чего дороги и улицы оставались скользкими в течение длительного времени. Часто причиной аварий становился свежевыпавший снег, скрывавший под собой оледенелые дороги“, – прокомментировал Кивирюйт.

„Из-за гололеда оказывалось сложно затормозить машину в нужный момент, что, в свою очередь, часто заканчивалось наездом на столб или забор. Также были случаи вылета в кювет или наезда на встречные автомобили на узких, скользких дорогах, поскольку маневрирование было затруднено из-за обледенелого дорожного покрытия“, – добавил он.

Гололедица причиняла беспокойства и пешеходам, и в зимний период случаев падений было больше, чем обычно. „Довольно много падений происходило при выходе из машины или при посадке в нее, по дороге на работу или домой, но и лесные прогулки этой зимой были очень травмоопасным занятием – люди получали переломы и вывихи, а также и травмы головы, вызванные падением“, – привел примеры Кивирюйт.

Если средние выплаты по дорожно-транспортным происшествиям колебались от 3000 до 5000 евро, а по травмам – от 300 до 700 евро, то причинами наибольшего ущерба оказались пожары и аварии с сельскохозяйственной техникой.

Крупнейшие происшествия с участием сельскохозяйственной техники также были связаны со снегом и скользкой дорогой. Машина с прицепом, вылетевшая с дороги в Ярвамаа, нанесла ущерб на 76 000 евро. Трактор, везший цистерну с водой в Рапламаа, съехал с края дороги, который остался незамеченным из-за сильного снегопада, и смог остановиться только после падения в реку. Сумма ущерба достигла 60 000 евро.