Центральная криминальная полиция возбудила производство о проступке в отношении Калле Лаанета

Квартирная история министра юстиции Калле Лаанета, ушедшего в отставку с поста министра юстиции, закончилась возбуждением производства о проступке.

„Центральная криминальная полиция возбудила производство о проступке по статье Закона о противодействии коррупции, которая касается нарушения ограничений на совершение действий (§ 19 Закона о противодействии коррупции)“, - сообщила Delfi пресс-секретарь PPA Анника Максимов.

В выходные Eesti Ekspress писал о том, что Лаанет на деньги министерства снимает квартиру своего пасынка в центре Таллинна. Будучи министром обороны в 2021–2022 годах и сейчас в качестве министра юстиции с 2023 года, он запросил и получил компенсацию за аренду квартиры. За два министерских срока его счета за аренду оплачены на сумму более 12 000 евро.

Действующее с начала 2023 года постановление гласит, что в заявлении на возмещение расходов на жилье министр должен подтвердить, что договор аренды не заключался со связанным лицом, указанным в Законе о противодействии коррупции.

По закону ребенок чиновника также является связанным лицом – впрочем, как усыновленный, так и ребенок супруга. Также связанным лицом считается компания, хотя бы одна десятая часть которой принадлежит связанному лицу или управляется связанным лицом.

Министр юстиции Калле Лаанет принял решение уйти в отставку после разговора с премьер-министром Каей Каллас в свете новостей, появившихся в СМИ.

„Чтобы обеспечить правовую ясность и душевное спокойствие правительства, я решил сегодня не оставаться на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что личным нападкам со стороны общественности подверглись мои близкие, которые этого никак не заслужили“, - заявил Калле Лаанет.

Калле Лаанет продолжит исполнять свои обязанности министра юстиции до тех пор, пока президент республики не назначит нового министра юстиции по предложению премьер-министра.