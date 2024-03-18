Центристы просят президента не провозглашать закон об автоналоге

Как отмечается в обращении, проект закона о моторном транспортном средстве не предусматривает отличного от общепринятого отношения к людям с инвалидностью, многодетным семьям и малообеспеченным людям. Хотя 28-статья Конституции ЭР гласит, что многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья находятся под особым попечительством государства. Правительство до настоящего времени не обсудило налоговые исключения для больших семей, хотя именно они нуждаются в автомобиле для того, чтобы ежедневно возить детей в детский сад и школу, особенно больно это бьет по многодетным семьям, живущим в сельских регионах. Для них автомобильный налог означает налог на предмет первой необходимости. Таким образом, налогообложение автомобилей, которые находятся в распоряжении многодетных и малообеспеченных семей, не согласуется с конституционными принципами.