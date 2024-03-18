Таллинн продлил срок приема заявлений о выборе школы по месту жительства
До воскресенья, 24 марта, таллиннские родители должны подать заявления о выборе школы по месту жительства для детей, поступающих в первый класс в 2024/2025 учебном году. В этом году в обязательную школу будут зачислены почти 4 600 детей, на данный момент Таллиннский департамент образования ждет заявлений или уведомлений об отказе от школьных мест еще для 900 детей.
Родители, проживающие в Таллинне и зарегистрированные в регистре населения, должны до 24 марта подать заявление в школу по месту жительства своего ребенка. Это можно сделать в электронной среде eKool. Заявление родителей играет важную роль, поскольку на его основании Таллиннский департамент образования может получить необходимую информацию о том, в каком учебном заведении учатся братья-сестры ребенка, а также узнать о предпочтениях семьи в выборе школы.
«Спасибо всем родителям, которые уже проделали необходимую процедуру, надеюсь, что к концу недели мы получим и остальные заявления. Учитывая, что следующий учебный год будет периодом значительных изменений, поскольку начнется переход на обучение на эстонском языке, важно подать заявление как можно скорее. Это позволит родителям выбрать для своего ребенка ближайшую школу с обучением на эстонском языке или ту школу, которая перейдет на эстонский язык в следующем учебном году, – пояснил вице-мэр Андрей Канте. – На сегодняшний день обеими возможностями люди пользуются пропорционально количеству школ, и обстановка не отличается от обычной. Но подчеркну, что именно заявление – единственная возможность для семьи сообщить о своих предпочтениях в выборе школы».
В Таллинне 35 школ с эстонским языком обучения и 20 переходящих на эстонский язык, заявлений подано соответственно 2400 и 1400. Место в школах с общегородским набором получили 405 детей, их родители не должны подавать отдельное заявление, однако если ребенку не нужно место в муниципальной школе, следует известить об этом Таллиннский департамент образования. Если родитель не подаст заявление или не пришлет извещение об отказе от места в школе, ребенку будет назначена ближайшая к месту жительства школа в соответствии с адресом в регистре народонаселения.
Согласно закону об основной школе и гимназии, а также действующему в Таллинне порядку, при назначении школы прежде всего принимается во внимание близость школы к месту жительства и обучение братьев-сестер в той же школе. По возможности учитываются также предпочтения родителей. Если желающих попасть в какую-то школу окажется больше, чем мест в ней, в расчет также принимается время регистрации данных о месте жительства. Посещение подготовительных занятий в конкретной школе не является основанием для получения в ней места.
В новом учебном году Таллиннская тынисмяэская реальная школа, в которую раньше велся общегородской набор, станет школой по месту жительства, за исключением одного класса, в котором сохранится общегородской набор. В новом учебном году не будет набора в 1 класс в Таллиннской лиллекюлаской гимназии в здании на улице Ряэгу.
Родителю, подавшему заявление через eKool, извещение придет по электронной почте не позднее 20 мая. К 10 июня родитель должен информировать школу о том, будет ли ребенок в ней учиться. Неподтвержденные места остаются свободными, и с 11 июня школа может укомплектовать их согласно установленному в ней порядку и условиям приема.
В среде eKool можно подавать заявления круглосуточно. В случае необходимости заявления принимает также Таллиннский департамент образования (бульвар Эстония, 5а, Таллинн) по понедельникам с 9:00 до 17:45, по вторникам, средам и четвергам с 9:00 до 16:45 и по пятницам с 9:00 до 15:45.
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