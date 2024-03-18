Таллинн продлил срок приема заявлений о выборе школы по месту жительства 

Родители, проживающие в Таллинне и зарегистрированные в регистре населения, должны до 24 марта подать заявление в школу по месту жительства своего ребенка. Это можно сделать в электронной среде eKool. Заявление родителей играет важную роль, поскольку на его основании Таллиннский департамент образования может получить необходимую информацию о том, в каком учебном заведении учатся братья-сестры ребенка, а также узнать о предпочтениях семьи в выборе школы.

«Спасибо всем родителям, которые уже проделали необходимую процедуру, надеюсь, что к концу недели мы получим и остальные заявления. Учитывая, что следующий учебный год будет периодом значительных изменений, поскольку начнется переход на обучение на эстонском языке, важно подать заявление как можно скорее. Это позволит родителям выбрать для своего ребенка ближайшую школу с обучением на эстонском языке или ту школу, которая перейдет на эстонский язык в следующем учебном году, – пояснил вице-мэр Андрей Канте. – На сегодняшний день обеими возможностями люди пользуются пропорционально количеству школ, и обстановка не отличается от обычной. Но подчеркну, что именно заявление – единственная возможность для семьи сообщить о своих предпочтениях в выборе школы».

В Таллинне 35 школ с эстонским языком обучения и 20 переходящих на эстонский язык, заявлений подано соответственно 2400 и 1400. Место в школах с общегородским набором получили 405 детей, их родители не должны подавать отдельное заявление, однако если ребенку не нужно место в муниципальной школе, следует известить об этом Таллиннский департамент образования. Если родитель не подаст заявление или не пришлет извещение об отказе от места в школе, ребенку будет назначена ближайшая к месту жительства школа в соответствии с адресом в регистре народонаселения.