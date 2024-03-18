ФОТО | „Я уверен, что смогу жить по закону“: Убийца-педофил в третий раз добивается условно-досрочного освобождения

Василий Очкаленко, известный как „Хаапсалуский детоубийца“, подает ходатайство о досрочном освобождении под электронный надзор. Очкаленко, принимавший участие в заседании по видеосвязи, обосновал свою просьбу тем, что у его отчима прогрессирующая болезнь Паркинсона, поэтому последнему требуется помощь.

Прокуратура не поддерживает его ходатайство – прежде всего потому, что человек совершил тяжкие преступления против детей, в результате которых его изначально приговорили к смертной казни.