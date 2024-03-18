18.03.2024, 14:32
ФОТО | „Я уверен, что смогу жить по закону“: Убийца-педофил в третий раз добивается условно-досрочного освобождения(4)
Василий Очкаленко, приговоренный к тюремному заключению за покушение на изнасилование и убийство двух девочек, в третий раз требует от суда досрочного освобождения.
Василий Очкаленко, известный как „Хаапсалуский детоубийца“, подает ходатайство о досрочном освобождении под электронный надзор. Очкаленко, принимавший участие в заседании по видеосвязи, обосновал свою просьбу тем, что у его отчима прогрессирующая болезнь Паркинсона, поэтому последнему требуется помощь.