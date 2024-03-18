ФОТО | Сложные дорожные условия и неправильно выбранная скорость движения привели к ДТП: столкнулись легковой и грузовой автомобиль

Авария произошла из-за скользкой поверхности и неправильно выбранной скорости движения, сообщила Delfi представитель полиции Рагне Кейск.

Водители обеих машин были трезвы и имели право на управление транспортным средством. Скорая помощь проверила обоих водителей, они не пострадали. Инцидентом далее занимается страховая фирма.

Полиция обращает внимание на то, что погодные условия на дорогах Эстонии продолжают оставаться сложными.

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