ПРОГНОЗ | Неделя началась с сильного ветра и скользких дорог, в Южной Эстонии продолжается снегопад

По словам синоптика Департамента окружающей среды Кайро Кийтсака, вчерашний снегопад, пришедший из России, окрасил землю в белый цвет во многих частях Южной и Восточной Эстонии. К утру снежные облака достигли центральной и юго-западной Эстонии.

На дорогах нужно быть очень осторожным, ведь во многих местах их поверхность заснеженная и обледенелая!

По данным Департамента окружающей среды, в понедельник (18.03) низкое давление отступит на юг, а область высокого давления расширится над Скандинавией и Финским заливом. В Северной Эстонии - переменчивая пасмурная погода без осадков. На юге облачно, местами с прояснениями, утром местами пройдет снег. Ветер северо-восточный и восточный, 5-11, на северном побережье порывы до 16 м/с, к вечеру стихнут. Температура воздуха -1..+4°С.

В ночь на вторник погода будет облачной, но без осадков. Ветер восточный, его скорость 1-7 м/с. Температура воздуха ночью на севере Эстонии -2..+2, местами до -4°С.

Во вторник (19.03) высокое давление сконцентрируется в России, а на ее окраине ожидается сильный дождь и умеренный восточный ветер. В Восточной и Южной Эстонии пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит -3..+1, от 0°С, на побережье днем до +3..+8°С.

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