ПРОГНОЗ | Неделя началась с сильного ветра и скользких дорог, в Южной Эстонии продолжается снегопад
Погода не щадит жителей Эстонии, и даже сегодня на юге местами идет снег. Нужно быть осторожными на шоссе, потому что дорога там обледенелая.
По словам синоптика Департамента окружающей среды Кайро Кийтсака, вчерашний снегопад, пришедший из России, окрасил землю в белый цвет во многих частях Южной и Восточной Эстонии. К утру снежные облака достигли центральной и юго-западной Эстонии.
На дорогах нужно быть очень осторожным, ведь во многих местах их поверхность заснеженная и обледенелая!
По данным Департамента окружающей среды, в понедельник (18.03) низкое давление отступит на юг, а область высокого давления расширится над Скандинавией и Финским заливом. В Северной Эстонии - переменчивая пасмурная погода без осадков. На юге облачно, местами с прояснениями, утром местами пройдет снег. Ветер северо-восточный и восточный, 5-11, на северном побережье порывы до 16 м/с, к вечеру стихнут. Температура воздуха -1..+4°С.
В ночь на вторник погода будет облачной, но без осадков. Ветер восточный, его скорость 1-7 м/с. Температура воздуха ночью на севере Эстонии -2..+2, местами до -4°С.
Во вторник (19.03) высокое давление сконцентрируется в России, а на ее окраине ожидается сильный дождь и умеренный восточный ветер. В Восточной и Южной Эстонии пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит -3..+1, от 0°С, на побережье днем до +3..+8°С.
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