ВИДЕО | „Люди пытались подставить подножку, он нож вытащил“: В Ласнамяэ ограбили ломбард

„Только что в Мустакиви кескусе обокрали ломбард“, - сообщил он в 10:24.

„Со слов продавцов соседних магазинов, черноволосый небольшого роста парень схватил поднос с золотыми украшениями и сбежал. Полиция ещё не приехала. Все в шоке“, - рассказывает Ковальченко.

„Народ говорит, что такое на их памяти впервые“, - добавляет он.

Корреспондент RusDelfi сообщает, что судя по всему, криминалисты сейчас работают на месте. Фотографируют, снимают отпечатки.

„Сегодня в 10.23 полиция получила сообщение, что в ломбарде торгового центра „Мустакиви“ произошла кража. Полиция начала производство, все обстоятельства, в том числе сумма ущерба, выяснятся в ходе производства“, - сообщили RusDelfi в полиции.

Репортер Rus Delfi выехала на место. Ей удалось получить видео с места собития, а также поговорить с работниками торогового центра: „Слышу, что орет кто-то как резаный. Прям орет. У нас здесь постоянно странные люди ходят, поэтому сразу не среагировал. Я потом выхожу, спрашиваю, что это у вас случилось? А мы дружим с этой женщиной из ломбарда. А она мне - меня обокрали! Вот две минуты назад. А я как лох сидел и чинил часы... Я бы выбежал, защитил, а я то думал, там кто-то другой орёт. Я же не думал, что так… Подходил к этой женщине, которая рядом книжками торгует, а она говорит, что тоже думала, что где-то в магазине орут… Мы все думали, что в магазине орут, понимаете? Я себя до сих пор виню, что я не защитил, понимаете? А я мог бы выбежать, задержать. Не защитил я её, потому что если бы я знал, что там, я просто вылетел…она так орала“,- рассказал часовщик из соседнего от ломбарда бокса.

Продавщицы из текстильного отдела рассказала, что у мужчины был нож: „Это был темненький, молодой мужчина, хотя кто сейчас определит возраст... Люди пытались подставить подножку, он нож вытащил, но я не видела ножа. Все покупатели разбежались в сторону. Тут у банкомата мужчина стоял, он то и пытался подножку поставить. Вор устоял, устоялся поднос с золотом, чуть-чуть что-то упало, часть выпала“.