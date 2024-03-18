Эксперт по солнечной энергетике: изменения на рынке электроэнергии делают аккумуляторные решения выгодной инвестицией

„Если потребление и производство электроэнергии не сбалансированы, это означает, что в сети наблюдается падение частоты или, напротив, частота слишком высокая. Для регулирования частоты компания Elering создала отдельный открытый рынок, где владельцы производственных мощностей могут предоставлять свои активы для балансировки сети, то есть поддержания частоты. Если до сих пор речь в основном шла о добавлении возможностей хранения к собственным решениям в области возобновляемых источников энергии, покупке в дешевые часы и продаже в дорогие часы, или о личном использовании, то с нового года производители также получат доступ к платформам европейских частотных рынков“, - рассказал Куре.

Он отметил, что спрос на аккумуляторные мощности в краткосрочной перспективе будет расти, поскольку с добавлением в сеть возобновляемых источников энергии в системе возрастает непредсказуемость и вероятность ошибок прогнозирования.

Куре сказал, что недавно Smartecon заключил с частным инвестором договор на строительство аккумуляторных систем общей мощностью 480 кВт-ч. Поскольку инвестор заинтересован и в участии на рынке частот, в договор также включен агрегатор Fusebox, который объединяет различные активы и торгует ими на рынках частот. Все это решение становится еще более выгодным благодаря существующим солнечным паркам, которые помогают заряжать батареи без внесения сетевой платы.

„Присоединение к европейским частотным рынкам в 2025 году увеличит спрос, но даже сейчас – в том числе среди инвесторов, которые мало что знают о частотном рынке – можно заметить значительный рост интереса к аккумуляторным решениям. А с популяризацией частотных рынков интерес, вероятно, увеличится еще больше. Причем зачастую договор с агрегатором может заключить коммерческий клиент-производитель любой мощности“, - отметил Куре.