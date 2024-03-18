Объединения педагогов не поддерживают отказ от экзаменов по выбору в основной школе

Предлагалось также, чтобы выпускник основной школы мог при желании сдать вместо творческой работы экзамен по выбору или заменить творческую работу экзаменом, сдаваемым в школе по интересам. В сети подчеркнули, что среди преподавательского состава нет широкой поддержки перехода на электронные экзамены, поскольку планируемые электронные экзамены слишком упрощенные и требуют от школ больше времени и материальных ресурсов, чем раньше.

Мадис Сомелар, координатор сети союзов учителей: „Внешнее оценивание способствует повышению качества учебного процесса, ведь полученная обратная связь является основой для дальнейшего обучения учителей и подготовки методических материалов. Все это необходимо в ситуации, когда в школах работает все больше неквалифицированных людей, и эстонское образование переживает переход на обучение на эстонском языке“.

Он отметил, что еще летом 2023 года в Минобрнауки говорили о намерении создать систему, при которой гимназии при поступлении в них смогут при желании использовать результаты выпускных экзаменов основной школы. Поскольку в разных гимназиях существуют разные направления, министерству следует поощрять сдачу различных высококачественных и академически сопоставимых выпускных экзаменов, а не заниматься отменой экзаменов по выбору, считает Сомелар.

„Если министерство действительно хочет поддержать учителей в их работе, то возложенная сегодня на учителей обязанность подготовить и провести доработку или сопровождение учащихся, пропустивших школу без причины или не сдавших контрольную работу из-за собственной лени, надо менять. Существующее правовое пространство не стимулирует целенаправленное обучение и приводит к пустой трате ресурсов. Поэтому в дальнейшем решение о необходимости/возможности пересдач мог бы принимать учитель“.

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