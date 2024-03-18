Инспекция по защите данных: Департамент транспорта слишком легко предоставляет данные о владельцах транспортных средств

Инспекция по защите данных затребовала у Департамента транспорта Эстонии данные о том, сколько запросов инкассо-фирмы и фирмы, оказывающие услуги парковки, сделали в 2022 и 2023 годах для получения данных из дорожного регистра. Как считает инспекция, было сделано такое большое количество запросов, что возникает вопрос, все ли они были оправданы и связаны со штрафами за парковку.