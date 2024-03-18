Экономика
18.03.2024, 11:10

Инспекция по защите данных: Департамент транспорта слишком легко предоставляет данные о владельцах транспортных средств

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Iris Kübarsepp
iris.kubarsepp@arileht.ee
Под „дворниками“ стоящего у таллиннского Горхолла автомобиля целая пачка штрафных квитанций.
Под „дворниками“ стоящего у таллиннского Горхолла автомобиля целая пачка штрафных квитанций.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Инспекция по защите данных не исключает, что не все запросы связаны со штрафами за парковку, пишет Delfi Ärileht.

Инспекция по защите данных затребовала у Департамента транспорта Эстонии данные о том, сколько запросов инкассо-фирмы и фирмы, оказывающие услуги парковки, сделали в 2022 и 2023 годах для получения данных из дорожного регистра. Как считает инспекция, было сделано такое большое количество запросов, что возникает вопрос, все ли они были оправданы и связаны со штрафами за парковку.

Данные о транспортном средстве и его владельце заносятся в дорожный регистр. Как правило, данные дорожного регистра являются открытыми, если это не:

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