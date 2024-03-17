ЧП и криминал
17.03.2024, 21:15

ФОТО | Плохие погодные условия: под Йыхви грузовик съехал в кювет

 

Сегодня вечером поблизости от Йыхви из-за гололеда грузовик съехал с дороги в кювет. Погодные условия в регионе по-прежнему плохие.

Полиция получила сообщение о ДТП на 159-м километре шоссе Таллинн-Нарва около 19 часов.

Никто в аварии не пострадал, но движение на месте происшествия было нарушено. К настоящему моменту движение снова открыто, но полиция напоминает участникам движения, что дорожные условия в регионе плохие и были и другие мелкие ДТП.

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