17.03.2024, 21:15
ФОТО | Плохие погодные условия: под Йыхви грузовик съехал в кювет
Полиция получила сообщение о ДТП на 159-м километре шоссе Таллинн-Нарва около 19 часов.
Никто в аварии не пострадал, но движение на месте происшествия было нарушено. К настоящему моменту движение снова открыто, но полиция напоминает участникам движения, что дорожные условия в регионе плохие и были и другие мелкие ДТП.
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