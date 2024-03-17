Рейнсалу у посольства РФ: вывод - граждане страны-агрессора не должны иметь права голоса на местных выборах

Депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу проходил мимо посольства. Он пояснил, что пришел посмотреть, сколько граждан РФ пришло поучаствовать в „выборах“ президента РФ.

„Количество пришедших людей впечатляет“, - признался он, отметив, что все они участвуют в фальшивых „выборах“ по легитимизации руководства страны-агрессора. „Правительство Эстонской Республики должно занять четкую позицию, оно больше не будет признавать Путина президентом России после этих „выборов“. Досадно, что Эстония и другие европейские страны вообще допускают интронизацию президента страны-агрессора“, - говорит Рейнсалу.

„Конечно, здесь также есть очень четкий сигнал по отношению к российским гражданам, проживающим в Эстонии, и их готовности участвовать в этих выборах. Мне кажется, что из этого следует вывод: граждане страны-агрессора не должны иметь права голосовать на местных выборах“, - категорично заявляет Рейнсалу.

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