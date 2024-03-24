ЧП и криминал
24.03.2024, 17:01

Пропавший неделю назад мужчина найден мертвым

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Delfi
Поминальная свеча
Поминальная свеча
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Полиция в субботу, 17 марта, попросила помощи в установлении местонахождения 85-летнего Хейну, который ушел из дома в деревне Аардла волости Кастре (Тартумаа) и пропал. Сегодня его нашли мертвым.

Сегодня, в воскресенье, 24 марта, волонтеры в ходе продолжающихся поисков установили возможный район, где мог находиться Хейну.

Полиция проверила территорию с помощью дрона и обнаружила безжизненное тело мужчины.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, нет основания подозревать, что причиной смерти мужчины было преступление.

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