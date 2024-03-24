Пропавший неделю назад мужчина найден мертвым

Сегодня, в воскресенье, 24 марта, волонтеры в ходе продолжающихся поисков установили возможный район, где мог находиться Хейну.

Полиция проверила территорию с помощью дрона и обнаружила безжизненное тело мужчины.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, нет основания подозревать, что причиной смерти мужчины было преступление.

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