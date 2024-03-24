24.03.2024, 17:01
Пропавший неделю назад мужчина найден мертвым(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция в субботу, 17 марта, попросила помощи в установлении местонахождения 85-летнего Хейну, который ушел из дома в деревне Аардла волости Кастре (Тартумаа) и пропал. Сегодня его нашли мертвым.
Сегодня, в воскресенье, 24 марта, волонтеры в ходе продолжающихся поисков установили возможный район, где мог находиться Хейну.
Полиция проверила территорию с помощью дрона и обнаружила безжизненное тело мужчины.
Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, нет основания подозревать, что причиной смерти мужчины было преступление.
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