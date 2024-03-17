Кая Каллас в эфире Би-би-си: „Путин хорош в том, чтобы сеять страх в нашем обществе, но он боится войны с НАТО“(110)
Сегодня в прямом эфире американского канала BBC премьер-министр Эстонии Кая Каллас дала интервью Суми Сомасканда. Кая Каллас предупредила, что Путин умеет сеять страх в обществе и его угрозы также следует воспринимать всерьез. Премьер-министр понимает, что Путин боится войны с НАТО.
Мы слышали от Владимира Путина, что если в войне на Украине сохранится такая сила, если США и все страны продолжат вносить свой вклад, то он продолжит поднимать вопрос о возможности ядерной угрозы. Это то, о чем вы беспокоитесь и к чему стоит относиться серьезно?
Кая Каллас в эфире BBC: Конечно, надо серьезно относиться ко всему, что он говорит. Он уже давно угрожает ядерной войной, но это были только слова. Он очень хорош в том, чтобы сеять страх в наших обществах. Он действительно прислушивается к тому, чего мы боимся, и сеет именно те страхи, которые у нас есть. „Ок, вы боитесь ядерной войны, поэтому я буду давать именно такие сигналы“, и, конечно, публика реагирует, мол, ой, мы не можем этого позволить… Но это ловушка, ловушка самоубеждения и самосдерживания. Если мы боимся, то мы начинаем себя сдерживать. И это то, чего хочет Путин. Так что нам тоже надо думать категориями того, чего боится Путин. И он на самом деле боится войны с НАТО. Значит, он этого не хочет. И мы, конечно, тоже этого не хотим. Но нужно понимать его сигналы и послания, которые он транслирует, чтобы мы боялись и воздерживались от решений, которые в противном случае приняли бы.
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