По городу бродят милые роботы-курьеры, но записывают ли они и наши действия?

Чарльз Холлуэй, руководитель отдела маркетинга Starship, подчеркивает, что конфиденциальность очень важна для Starship.

„Камеры наших роботов предназначены только для обнаружения препятствий и навигации, и мы свели сбор данных к минимуму. Поэтому наши роботы не предназначены для раскрытия уголовных дел, и у нас есть строгие правила и процедуры относительно того, когда и как изображения могут быть переданы правоохранительным органам“.

Однако при определенных условиях собранные материалы могут быть переданы полиции. Холлуэй не хочет раздувать из этого длинную историю.

„Было несколько обращений, но Starship не может комментировать конкретные случаи. Роботы Starship созданы для навигации, а не для раскрытия преступлений“.

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