Представитель работодателей: в сложные времена не должны повышаться ни пенсии, ни зарплаты учителей

В эфире радио "ДВ" он заявил, что государство должно сформулировать понятную каждому позицию, согласно которой при плохой ситуации в экономике не повышаются пенсии и зарплаты госслужащих. По его словам, основное внимание страны должно быть сосредоточено на экономическом развитии.