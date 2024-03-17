Экономика
17.03.2024, 16:15

Представитель работодателей: в сложные времена не должны повышаться ни пенсии, ни зарплаты учителей

 
Äripäev
Иво Суурсоо
Иво Суурсоо
ФОТО: Erakogu | ITL

Если экономика не растет, то не должны расти и пенсии и зарплаты учителей, сказал „ДВ“ вице-председатель Центрального союза работодателей Иво Суурсоо.

В эфире радио "ДВ" он заявил, что государство должно сформулировать понятную каждому позицию, согласно которой при плохой ситуации в экономике не повышаются пенсии и зарплаты госслужащих. По его словам, основное внимание страны должно быть сосредоточено на экономическом развитии.

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