При пожаре в жилом доме погибли два человека

Прибывшая на место за шесть минут спасательная команда Выру за первые минуты спасательных работ нашла в здании двух находившихся без сознания людей. К сожалению, реанимация не дала результатов, и медики скорой помощи констатировали их смерть.

Спасатели нашли первоначальный очаг возгорания в кровати, что может указывать на неосторожность при курении. Даже исправный датчик дыма в этот раз не смог спасти людей от пожара. Более точные обстоятельства пожара выяснят в ходе расследования.

Спасательный департамент предупреждает, что курение и другое обращение с открытым огнем - опасная деятельность, и с ней нужно быть очень осторожными.

В этом году в Эстонии погибли в пожарах уже 20 человек.

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