Стало известно, когда возобновит работу газопровод между Финляндией и Эстонией

Во время встречи министра климата и энергетики Латвии Каспара Мельниса с министром климата Эстонии Кристеном Михаллм особое внимание было уделено безопасности энергоснабжения в Балтийском регионе.

По словам Каспара Мельниса, "за последние шесть месяцев Эстония столкнулась с рядом технических проблем, связанных с критической энергетической инфраструктурой. Эстонии удалось избежать отключений электроэнергии и перебоев в поставках природного газа. Эти вызовы дают нам два важных урока: во-первых, мы (страны Балтии) находимся на высоком уровне подготовки в планировании действий в чрезвычайных ситуациях и обеспечении механизмов. Во-вторых, страны Балтии вложили много усилий, чтобы иметь разнообразную энергетику и маршруты поставок, и теперь мы меньше зависим от конкретных взаимосвязей".

Министерство климата и энергетики Латвии в сотрудничестве с Министерством климата Эстонии и системными операторами в течение последних шести месяцев сотрудничали по восстановлению газопровода Balticconnector и электрических кабелей Estlink1 и Estlink2.

"Ремонтные работы финско-эстонского газопровода Balticconnector начались на прошлой неделе и могут завершиться к концу апреля. Учитывая технические и географические трудности, работу электрокабеля Estlink2 можно восстановить в третьем квартале этого года", - заявил Мельнис.

Как сообщалось, газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией был поврежден в октябре 2023 года зарегистрированным в Гонконге судном Newnew Polar Bear, чей якорь протащился по морскому дну около 180 километров и позже отвалился от судна.

Газопровод Balticconnector начал работать в начале 2020 года. Он состоит из трех частей - сухопутной части в Эстонии, подводной части на дне Финского залива и сухопутной части в Финляндии. Длина подводной части газопровода от Палдиски в Эстонии до Инкоо в Финляндии составляет 77 км. Газопровод позволяет природному газу двигаться в двух направлениях.