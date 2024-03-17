Когда будет назначен новый министр юстиции? Марис Лаури: если мне предложат занять место Лаанета, я готова это обдумать

Заместитель председателя Партии реформ и бывший министр юстиции Марис Лаури лаконично сказала, что отставка Лаанета стала для нее неожиданностью. Нового кандидата на пост министра юстиции предложит правлению премьер-министр Кая Каллас. „Обычно выбор премьер-министра правление утверждало“, - отметила Лаури.

Приблизительное время, когда будет назначен новый министр, Лаури назвать не смогла. Она напомнила, что на последней неделе месяца в Рийгикогу заседаний не проводится, а это значит, что новый министр юстиции не сможет принести присягу. „Очевидно, просто нужно учитывать, что это произойдет либо до, либо после этой недели“, - сказал Лаури.

Бывший министр юстиции Лаури сказала, что если премьер-министр предложит ей заменить Лаанета, она готова рассмотреть это предложение. Ничего конкретного подтверждать или исключать она не стала. „Поскольку я не думала об этом, я не могу сейчас ничего сказать“, - заявила она.

Келдо: министра не выберут за несколько дней

Член правления Партии реформ Эрки Келдо также сказал, что отставка Лаанета была неожиданной. „В этом смысле для меня стало неожиданностью, что об этой квартирной саге я прочитал в СМИ, раньше я об этом не знал“, - сказал он. По словам Келдо, Лаанет обсуждал свой план отставки только с премьер-министром, а не с правлением партии.

Когда может быть объявлен новый министр юстиции? Келдо, как и Лаури, сказал, что этот вопрос должен быть задан премьер-министру. „Но поскольку премьер-министр, насколько я знаю, на следующей неделе находится с зарубежными визитами, то я не думаю, что это произойдет в течение нескольких дней“, - сказал Келдо.

С премьер-министром Каей Каллас, которая на выходных занималась своими делами в Вашингтоне, Delfi связаться не удалось.

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