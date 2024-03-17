ФОТО | Плюс превратился в минус: в Эстонию вернулась зима, дороги становятся очень скользкими. Какая погода будет в ближайшие дни?

Смотрите выше на фото, какая погода сегодня в Таллинне, и читайте ниже прогноз погоды от pogoda.ee!

Воскресенье, 17.03:

Ночью: Облачно с отдельными прояснениями. Во многих местах дождь, утром в Северной Эстонии также мокрый снег и снег, местами метель. В некоторых местах туман. Ветер южных направлений 3-9, на западном побережье порывы до 12 м/с, после полуночи начиная с северного побережья повернет на северо-восток и север и усилится до 9-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха 0...+6°C.

Днем: Облачно. Мокрый снег и снег, в Южной Эстонии также дождь, начиная с севера осадки повсеместно перейдут в снег, метель. В Северной Эстонии снегопад и метель будут более сильными. Вечером осадки ослабеют. Ветер повсеместно постепенно повернет на северо-восток и север и усилится до 5-11, порывы до 17, на островах и побережье 11-17, порывы до 23 м/с. Температура воздуха -1...+4, в Юго-Восточной Эстонии +4...+8, к вечеру понизится до 0...-3°C. Дороги станут скользкими!

Понедельник, 18.03:

Ночью: В Северной Эстонии переменная облачность без осадков. В Южной Эстонии облачно с прояснениями и во многих местах идет снег, возможна метель. Утром вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-восточный 5-10, порывы 14, на островах и побережье 7-13, порывы до 20 м/с, после полуночи понемногу ослабеет. Температура воздуха -2...-6°C.

Днем: Облачно с прояснениями. В Юго-Восточной Эстонии может выпасть немного снега, в Северной Эстонии в первой половине дня небольшая и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха -1...+3°C.

Вторник, 19.03:

Ночью: Облачно. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -1...+2°C.

Днем: Облачно с отдельными прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер восточных направлений, в Западной Эстонии переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха +2...+7°C.

Среда, 20.03: