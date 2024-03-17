Урмас Рейнсалу: Партия реформ была вынуждена предотвратить расследование и возможный обвинительный приговор в отношении Лаанета

„Одно дело - этическая сторона этого случая, другое - юридическая. В своем комментарии прессе сегодня утром Лаанет не увидел проблемы ни в одном, ни в другом аспекте. Конечно, в обоих аспектах есть глубокая проблема“, - написал Рейнсалу в социальных сетях в субботу.

„На основании опубликованных в прессе данных предположительно речь идет о совершенном коррупционном преступлении, которое состоит в нарушении ограничения на деятельность. Расследующим его учреждением является Центральная криминальная полиция. Расследование коррупционного преступления и возможный обвинительный приговор в любом случае означали бы отставку министра“, - сказал Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, правительство теперь запятнано не только ложью и уничтожающей экономику политикой, но и коррупцией министра юстиции.

Напомним, в субботу министр юстиции Калле Лаанет сообщил, что подает в отставку. Он решил это сделать после разговора с премьер-министром Каей Каллас в свете появившихся в СМИ новостей.

Лаанет продолжит исполнять свои обязанности на этом посту до тех пор, пока президент по предложению премьер-министра не назначит нового министра юстиции.

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