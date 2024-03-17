ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В воскресенье во многих местах обещают метель, снежный покров может достичь 15 см

Согласно прогнозу, прошедшей ночью (17.03) область низкого давления перемещалась над Балтийским морем к Эстонии. Погода была облачной с отдельными прояснениями. Во многих местах дождь, утром в Северной Эстонии также мокрый снег и снег, местами метель. В некоторых местах туман. Ветер южных направлений 3-9, на западном побережье порывы до 12 м/с, после полуночи начиная с северного побережья повернул на северо-восток и север и усилился до 9-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха 0...+6°C.

В воскресенье днем область низкого давления будет медленно смещаться от Эстонии на юго-восток за Псков. Погода будет облачной. Пройдет мокрый снег и снег, в Южной Эстонии также дождь, а начиная с севера осадки повсеместно перейдут в снег и метель. В Северной Эстонии снег и метель будут более сильными. Вечером в Западной Эстонии осадки ослабеют. Ветер повсеместно постепенно сменится на северо-восточный и северный и усилится до 5-11, порывы до 17, на островах и побережье 11-17, порывы до 23 м/с. Температура воздуха в первой половине дня в Северной Эстонии -1...+2, в Южной Эстонии +2...+6, к вечеру понизится до 0...-4°C. Начиная с севера на дорогах увеличится опасность гололеда!

Снег

„Модельные расчеты показывают, что наибольшее количество снега в воскресенье (17.03) выпадет в Северной и Северо-восточной Эстонии“, - пишет синоптик Кайро Кийтсак в социальных сетях. „Максимальное количество в текущих модельных прогонах составляет 7-15 см, но эти данные постоянно меняются с новыми расчетами“.

По словам синоптика, начиная с северного побережья также начнется метель, так как северо-восточный и северный ветер станет очень сильным. Холодная воздушная масса будет продвигаться на юг. „Начиная с севера температура воздуха в течение дня будет опускаться ниже 0 градусов, а к вечеру уже почти везде будет ниже нуля. Увеличится опасность гололеда! Дорожные условия ухудшатся! Стоит тщательно продумать свои поездки в выходные“, - предупреждает Кийтсак.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.