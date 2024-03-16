Кальюранд, Миксер и Райк - соцдемы утвердили список кандидатов на выборы в Европарламент



Второе место в списке занимает депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел и обороны Свен Миксер. Третья в списке – бывший мэр Нарвы, экс-министр внутренних дел и бывший ректор Нарвского колледжа Катри Райк.



В список кандидатов также вошли депутат Рийгикогу Танель Кийк, министр здоровья Рийна Сиккут, бывший министр сельского хозяйства и экс-депутат Европарламента Ивари Падар, советник по ночной жизни Таллинна Наталие Метс, советник министра внутренних дел Воотеле Пяй и председатель фракции социал-демократов в Рийгикогу Евгений Осиновский.



Председатель партии Лаури Ляэнеметс выразил свое удовлетворение в связи с тем, что список кандидатов от Социал-демократической партии является «полосатым», то есть соблюден гендерный баланс.



«Социал-демократы идут на выборы в Европарламент за двумя мандатами. Мы верим, что для нашего будущего важно, чтобы Эстонию представляли депутаты, ценящие свободу и право, а также единство всей Европы. Только сообща мы сможем добиться успеха по всем вопросам. Безусловно, на первом месте здесь находится безопасность, но также достойный уровень жизни людей и справедливая конкуренция в экономике. Все эти принципы отражены и в нашей предвыборной программе», – отметил Ляэнеметс.



По словам Марины Кальюранд, главная цель на предстоящих выборах – обеспечить укрепление демократии.



«В этом году исполняется 20 лет вступлению Эстонии в Европейский союз. Проделанный путь не был простым, но он был правильным. Мы смогли пережить правительство EKREIKE (центристы, EKRE и Isamaa), которое стало шоковой терапией для общества Эстонии и могло бы служить напоминанием и сейчас, на выборах в Европарламент – не нужно идти по пути ограничения свобод и прав человека. И тем, кто разочаровался в Партии реформ и Eesti 200, я скажу следующее: я понимаю ваше разочарование, но не поворачивайтесь спиной к либеральному мировоззрению, не поддерживайте истерику правых популистов. Голосуйте на выборах в Европарламент за демократию, свободу и безопасность, голосуйте за социал-демократов», – подчеркнула Марина Кальюранд.



Ссылка на программу социал-демократов на выборы в Европарламент (на эстонском языке).