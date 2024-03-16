Каллас: приступаю к поиску нового кандидата на пост министра юстиции

„Сегодняшнее решение Калле Лаанета оставить пост министра юстиции в сложившийся ситуации является правильным шагом“, - сказала Каллас, отметив, что это как в интересах правительства, так и Лаанета. Она указала на то, что в настоящий момент необходимо сделать шаг назад.

„Благодарю Калле за его работу в качестве министра юстиции и приступаю к поиску нового кандидата на эту должность“, - сказала Каллас.

„Чтобы обеспечить правовую ясность и душевное спокойствие правительства, я решил сегодня не оставаться на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что мои близкие подверглись личным нападкам со стороны общественности, которые этого никак не заслужили“, - заявил Калле Лаанет.

Калле Лаанет продолжит исполнять свои обязанности министра юстиции до тех пор, пока президент республики не назначит нового министра юстиции по предложению премьер-министра.

Сегодня Eesti Ekspress сообщил, что Калле Лаанет арендует у пасынка квартиру на деньги министерства. Статья на русском здесь.

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