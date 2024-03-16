Новости Эстонии
16.03.2024, 13:39

С 17 марта выход на лед Чудского озера запрещен

 
Peipsi rüsijää
Peipsi rüsijää
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

С завтрашнего дня, 17 марта, повсеместно запрещён выход на лёд Чудского озера и пограничных водоемов.

В связи с потеплением лёд Чудского озера опасно истончился, из-за чего в целях сохранения жизни и здоровья людей выход на лёд пограничных водоемов запрещён.

В виде исключения профессиональным рыбакам разрешено выйти на лёд 18 марта, в понедельник, чтобы забрать рыболовные снасти.

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