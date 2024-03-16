С 17 марта выход на лед Чудского озера запрещен

В связи с потеплением лёд Чудского озера опасно истончился, из-за чего в целях сохранения жизни и здоровья людей выход на лёд пограничных водоемов запрещён.

В виде исключения профессиональным рыбакам разрешено выйти на лёд 18 марта, в понедельник, чтобы забрать рыболовные снасти.

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