16.03.2024, 13:39
С 17 марта выход на лед Чудского озера запрещен
ФОТО: | Delfi Meedia
С завтрашнего дня, 17 марта, повсеместно запрещён выход на лёд Чудского озера и пограничных водоемов.
В связи с потеплением лёд Чудского озера опасно истончился, из-за чего в целях сохранения жизни и здоровья людей выход на лёд пограничных водоемов запрещён.
В виде исключения профессиональным рыбакам разрешено выйти на лёд 18 марта, в понедельник, чтобы забрать рыболовные снасти.
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