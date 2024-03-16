„Для меня это большая честь“. Кая Каллас будет сидеть за одним столом с Байденом на ужине в США

Это мероприятие, на котором собираются ведущие журналисты и политики США, как республиканцы, так и демократы. Премьер-министр Эстонии будет сидеть за одним столом с президентом США Джо Байденом.

Основанный в Вашингтоне 139 лет назад, клуб „Гридирон“ является одной из старейших и самых престижных журналистских организаций в мире. С 1885 года на ежегодных встречах клуба выступали почти все президенты США. Мероприятие также славится тем, что из года в год лейтмотивом ужина являются юмористические выступления на актуальные темы. Ожидается, что на ужине будут присутствовать около 650 человек.

„Для меня это большая честь и уникальный опыт. Иностранных гостей на ужин клуба „Гридирон“ приглашают крайне редко. Такие приглашения демонстрируют, что Эстония отлично проявила себя как союзник“, – сказала премьер-министр Кая Каллас, комментируя приглашение.

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