Bigbank: покупка подержанных автомобилей с использованием автокредита бьёт рекорды(3)
Если, по данным AMTEL, продажи новых автомобилей в первые месяцы года были почти на 10% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, то в том, что касается продаж подержанных автомобилей с использованием автокредита, согласно статистике Bigbank, можно говорить о буме – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост достигает 30 процентов.
По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, общий объём автокредитов, выданных банком с начала этого года, на 40% превысил средний показатель за последние 3 года, и на 30% превысил объём за аналогичный период прошлого года. „Росту популярности автокредита, безусловно, способствовала жёстко зафиксированная процентная ставка, на которую не влияет уровень Euribor и непредсказуемые колебания“, — пояснила Пехтер, которая сказал также, что средняя сумма автокредита по-прежнему составляет примерно 9000–10 000 евро.
Рост объёмов автокредита, по словам Пехтер, происходит прежде всего именно за счёт увеличения спроса, а не за счёт увеличения предоставляемых в кредит сумм. „Люди в Эстонии уже несколько лет откладывают покупку автомобилей из-за роста цен и процентных ставок. Вероятно, сейчас мы пришли к тому, что многие уже просто вынуждены менять свой автомобиль на более новый. Кроме того, пожалуй, можно говорить и о том, что опасения по поводу автомобильного налога также оказывают большее влияние на покупателей подержанных автомобилей, которые не могут позволить себе новые электромобили или гибридные автомобили. Сейчас они стараются успеть заменить свой старый автомобиль на более новый до того, как цены вырастут в связи с повышением налога на доступные дизельные и бензиновые автомобили“, – пояснила Пехтер текущее состояние авторынка.
Процентная ставка по автокредиту Bigbank составляют 6,9% от суммы остатка кредита, сумма кредита может достигать 30 000 евро, срок погашения кредита – 6-120 месяцев. „Получателю кредита следует быть осторожным, потому что, в отличие от Bigbank, некоторые поставщики кредитных услуг в течение всего кредитного периода начисляют проценты на всю исходную сумму кредита, поэтому с точки зрения процентов, их предложение на первый взгляд может показаться более выгодным, но, на самом деле, кредит в целом оказывается значительно дороже“, — предупредила Пехтер и добавила, что даже лизинг, предлагаемый сегодня некоторыми универсальными банками, по общей стоимости дороже, чем автокредит в Bigbank. „В связи с этим также стоит помнить, что автомобиль, приобретённый с использованием автокредита, в отличие от автомобиля, взятого в лизинг, сразу регистрируется на имя покупателя, и на него не обязательно оформлять каско“, – сравнила разные продукты Пехтер.
По данным AMTEL (Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liit / Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей), объём продаж новых легковых автомобилей в феврале сократился на 9,8 процента по сравнению с показателями начала года – было продано 1440 автомобилей. За два первых месяца текущего года продавцы автомобилей передали клиентам 3017 новых легковых автомобилей, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля гибридных автомобилей по-прежнему остаётся самой большой – более 46% всех проданных легковых автомобилей. Свои электромобили в феврале получили 89 покупателей, на долю электромобилей пришлось 6% от общего объёма продаж. Доля бензиновых автомобилей составила 30% и дизельных – 17%.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.