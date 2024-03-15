Bigbank: покупка подержанных автомобилей с использованием автокредита бьёт рекорды

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, общий объём автокредитов, выданных банком с начала этого года, на 40% превысил средний показатель за последние 3 года, и на 30% превысил объём за аналогичный период прошлого года. „Росту популярности автокредита, безусловно, способствовала жёстко зафиксированная процентная ставка, на которую не влияет уровень Euribor и непредсказуемые колебания“, — пояснила Пехтер, которая сказал также, что средняя сумма автокредита по-прежнему составляет примерно 9000–10 000 евро.

Рост объёмов автокредита, по словам Пехтер, происходит прежде всего именно за счёт увеличения спроса, а не за счёт увеличения предоставляемых в кредит сумм. „Люди в Эстонии уже несколько лет откладывают покупку автомобилей из-за роста цен и процентных ставок. Вероятно, сейчас мы пришли к тому, что многие уже просто вынуждены менять свой автомобиль на более новый. Кроме того, пожалуй, можно говорить и о том, что опасения по поводу автомобильного налога также оказывают большее влияние на покупателей подержанных автомобилей, которые не могут позволить себе новые электромобили или гибридные автомобили. Сейчас они стараются успеть заменить свой старый автомобиль на более новый до того, как цены вырастут в связи с повышением налога на доступные дизельные и бензиновые автомобили“, – пояснила Пехтер текущее состояние авторынка.