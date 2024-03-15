Яак Ааб: финансовая зависимость конституционных институтов от правительства уменьшится

“Хочу подчеркнуть, что главная причина инициирования этого законопроекта заключается в желании обеспечить независимость конституционных институтов от исполнительной власти. Согласно Конституции, Рийгикогу, президент Эстонии, Государственный контроль, канцлер права и Государственный суд независимы в своей деятельности.

Это значит, что в правовом смысле нужно свести до минимума возможность правительства оказывать давление на конституционные институты через их бюджеты. Если этим институтам не выделять денежные средства в достаточном количестве, это может привести к сокращению объемов выполняемых обязанностей. Особенно пикантным ситуацию делает то, что конституционные институты в определенных пределах осуществляют надзор за деятельностью исполнительной власти, в том числе правительства“, – отметил Яак Ааб.

Он напомнил разгоревшуюся прошлым летом словесную перепалку между премьер-министром и министром финансов с одной стороны и канцелярией президента с другой, которая касалась недофинансирования канцелярии главы государства.

“Жаль, что в ходе конфликта пострадала и репутация президента, причем совершенно независимо от самого главы государства. Еще во время позапрошлого состава Рийгикогу тогдашний председатель парламента Эйки Нестор предложил решать разногласия между конституционными институтами и Министерством финансов, которое занимается составлением бюджета, в финансовой комиссии Рийгикогу. Тогда идею поддержала только фракция социал-демократов. Я рад, что теперь это предложение одобрили все члены финансовой комиссии“, – подчеркнул Яак Ааб.