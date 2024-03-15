Зеленка в урнах, поджоги, коктейли Молотова. Что происходит на избирательных участках в РФ

Как сообщает „Фонтанка“, в Санкт-Петербурге 21-летняя девушка бросила коктейль Молотова в здание школы, где располагается избирательный участок. Вероятной целью был плакат о проведении выборов, однако бутылка с зажигательной смесью разбилась о крыльцо школы.

Бросившую коктейль Молотова девушку задержали. По предварительным данным, она рассказала полицейским, что получила задание на поджог избирательного участка от „украинского Telegram-канала“, ей обещали выплатить гонорар.

Похожий случай произошел в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в местной избирательной комиссии. На одном из участков в Когалыме местная жительница бросила коктейль Молотова в урну для голосования. Женщина задержана, бюллетени, как утверждается, не пострадали.

Также российские Telegram-каналы сообщают о нескольких попытках поджога будок для голосования. В частности, такой инцидент произошел в Москве. По предварительным данным, поджигательницей оказалась 70-летняя женщина. После задержания она сказала полицейским, что выполняла "секретное задание".

СМИ сообщают о как минимум пяти попытках залить бюллетени в урнах зеленкой и чернилами. Такие случае зафиксированы, в частности, в Москве и аннексированном Крыму.

Задержанным на избирательных участках грозит уголовное преследование за воспрепятствование проведению выборов. Максимальное наказание по соответствующей статье УК РФ — пять лет лишения свободы.

По словам сопредседателя независимого движения наблюдателей "Голос" Станислава Андрейчука, эти случаи — первые в современной российской истории. "Это само по себе реакция на тот уровень агрессии, который сформировался в России усилиями самих властей. Те, кто так делает, должны понимать, что они покушаются на избирательные права других — тех, кто уже проголосовал в этот ящик", — заявил он в комментарии "Агентству".