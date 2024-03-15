Силы обороны Эстонии: В связи с выборами президента может увеличиться число украинских атак по важной инфраструктуре РФ

В связи с выборами президента прогнозируется увеличение числа украинских атак по важной инфраструктуре РФ в глубоком тылу. Примечательны удары дронами по российским нефтеперерабатывающим комплексам, которые начались 12 марта. Дальность ударов (до 1000 км вглубь российской территории) и увеличение количества использованных средств являются чрезвычайными и показывают способность Украины поражать цели на территории РФ вплоть до Волги. По данным открытых источников из строя выведены до 12% мощности нефтеперерабатывающей отрасли.

11 марта Беларусь начала проверку боеготовности своих вооружённых сил. В ходе недельных учений были организованы ограниченные сборы резервистов, подразделения переброшены на военные полигоны, а также проведён контроль системы управления территориальной обороны. Характер проверки боеготовности указывает на долгую подготовку учений в качестве ответа на польские маневры Dragon 2024.

Северное направление

Рейды российского сопротивления в приграничье Курской и Белгородской областей заставили российскую власть реагировать на ситуацию. Россия прекратила террор гражданских объектов Украины дальнобойными средствами поражения и диверсионные действия в приграничных районах.

Луганское направление

Продолжаются бои на линии Купянск-Кременная-Сватово. Вооруженные подразделения РФ захватили территории в районе населённых пунктов Купянск и Лиман. Несмотря на то, что ВС РФ удерживают инициативу, украинские подразделения удерживают позиции на восточных берегах рек Оскол и Жеребец. В ближайшие недели Россия может усилить давление на этом участке фронта.

Донецкое направление

Существенных изменений на линии фронта в Авдеевском районе не наблюдается. Однако он по-прежнему остается основным направлением наступательных действий ВС РФ. Наиболее активные бои ведутся на северо-западе, юго-западе и западе от Авдеевки. На западе и юго-западе от Донецка ВС РФ захватили лишь незначительные участки земли.

Запорожское и Херсонское направления