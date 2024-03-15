Новости Эстонии
15.03.2024, 18:00

Силы обороны Эстонии: В связи с выборами президента может увеличиться число украинских атак по важной инфраструктуре РФ

 
Командующий Силами обороны генерал Мартин Херем. Фото носит иллюстративный характер.
Командующий Силами обороны генерал Мартин Херем. Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Генеральный штаб Сил обороны Эстонии представил оперативную сводку о боевых действиях в Украине. Согласно ей, темп оперативного продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) замедлился по причине тактической реорганизации. РФ продолжает удерживать инициативу на большинстве участков фронта, но основные операционно-тактические задачи остаются невыполненными.

В связи с выборами президента прогнозируется увеличение числа украинских атак по важной инфраструктуре РФ в глубоком тылу. Примечательны удары дронами по российским нефтеперерабатывающим комплексам, которые начались 12 марта. Дальность ударов (до 1000 км вглубь российской территории) и увеличение количества использованных средств являются чрезвычайными и показывают способность Украины поражать цели на территории РФ вплоть до Волги. По данным открытых источников из строя выведены до 12% мощности нефтеперерабатывающей отрасли.

11 марта Беларусь начала проверку боеготовности своих вооружённых сил. В ходе недельных учений были организованы ограниченные сборы резервистов, подразделения переброшены на военные полигоны, а также проведён контроль системы управления территориальной обороны. Характер проверки боеготовности указывает на долгую подготовку учений в качестве ответа на польские маневры Dragon 2024.

Северное направление

Рейды российского сопротивления в приграничье Курской и Белгородской областей заставили российскую власть реагировать на ситуацию. Россия прекратила террор гражданских объектов Украины дальнобойными средствами поражения и диверсионные действия в приграничных районах.

Луганское направление

Продолжаются бои на линии Купянск-Кременная-Сватово. Вооруженные подразделения РФ захватили территории в районе населённых пунктов Купянск и Лиман. Несмотря на то, что ВС РФ удерживают инициативу, украинские подразделения удерживают позиции на восточных берегах рек Оскол и Жеребец. В ближайшие недели Россия может усилить давление на этом участке фронта.

Донецкое направление

Существенных изменений на линии фронта в Авдеевском районе не наблюдается. Однако он по-прежнему остается основным направлением наступательных действий ВС РФ. Наиболее активные бои ведутся на северо-западе, юго-западе и западе от Авдеевки. На западе и юго-западе от Донецка ВС РФ захватили лишь незначительные участки земли.

Запорожское и Херсонское направления

Существенных изменений не наблюдается. Россия продолжает оказывать слабое давление на районы Работино и Вербовое. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра. На этом направлении идут бои низкой интенсивности.

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