С пятницы разрешения на оружие, выданные гражданам третьих стран, в Эстонии более не действительны

Те собственники оружия, которым в течение года после вступления в силу соответсвующей поправки в закон, не удалось продать свое оружие, должны были к сегодняшнему дню, 15 марта, сдать его на хранение в Департамент полиции и погранохраны. Прежде всего это касалось собственников оружия с гражданством Российской федерации и Беларуси.

Как сообщила майор полиции Аннели Аннист, при внесении год назад изменения в закон, поправка коснулась почти 650 человек, у которых на руках было в общей сложности 1200 единиц огнестрельного оружия.

„В течение года мы несколько раз письменно уведомляли этих людей об окончании действия разрешения на оружие, и в начале текущего года мы со всеми ними договорились о конкретном времени, когда они смогут сдать оружие в полицию“, - добавила Аннист.

„Оговоренное нами время было на этой и прошлой неделе, и сегодня в 15.00 последний человек, чье разрешение на оружие сегодня заканчивается, принес и сдал его полиции“, - отметила Аннист.

У собственников оружия есть возможность в течение года самим заниматься его отчуждением

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, комментируя окончание действия разрешений на оружие, сказал, что это решение напрямую обусловлено прежде всего соображениями внутренней безопасности и общественного порядка. „Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже третий год, и здесь, в нашем регионе мы постоянно видим, как наш восточный сосед пытается с использованием различных гибридных приемов подорвать в соседних странах чувство безопасности и расколоть общество“, - сказал Ляэнеметс.

„В этой ситуации мы, к сожалению, не можем игнорировать сценарий риска, когда у живущих здесь людей, имеющих разрешение на оружие, может возникнуть, исходя из их гражданства, обязанность лояльности, которая будет работать против безопасности нашего государства, внутренней защищенности и правопорядка. Это обусловило необходимость признать разрешения на оружие у граждан третьих стран недействующими“, - сказал Ляэнеметс.