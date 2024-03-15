С пятницы разрешения на оружие, выданные гражданам третьих стран, в Эстонии более не действительны(11)
С сегодняшнего дня признаются недействующими разрешения на оружие, выданные гражданам третьих стран. По словам полиции, граждане третьих стран сдали свое оружие, последний человек принес его в полицию в пятницу в 15 часов.
Те собственники оружия, которым в течение года после вступления в силу соответсвующей поправки в закон, не удалось продать свое оружие, должны были к сегодняшнему дню, 15 марта, сдать его на хранение в Департамент полиции и погранохраны. Прежде всего это касалось собственников оружия с гражданством Российской федерации и Беларуси.
Как сообщила майор полиции Аннели Аннист, при внесении год назад изменения в закон, поправка коснулась почти 650 человек, у которых на руках было в общей сложности 1200 единиц огнестрельного оружия.
„В течение года мы несколько раз письменно уведомляли этих людей об окончании действия разрешения на оружие, и в начале текущего года мы со всеми ними договорились о конкретном времени, когда они смогут сдать оружие в полицию“, - добавила Аннист.
„Оговоренное нами время было на этой и прошлой неделе, и сегодня в 15.00 последний человек, чье разрешение на оружие сегодня заканчивается, принес и сдал его полиции“, - отметила Аннист.
У собственников оружия есть возможность в течение года самим заниматься его отчуждением
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, комментируя окончание действия разрешений на оружие, сказал, что это решение напрямую обусловлено прежде всего соображениями внутренней безопасности и общественного порядка. „Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже третий год, и здесь, в нашем регионе мы постоянно видим, как наш восточный сосед пытается с использованием различных гибридных приемов подорвать в соседних странах чувство безопасности и расколоть общество“, - сказал Ляэнеметс.
„В этой ситуации мы, к сожалению, не можем игнорировать сценарий риска, когда у живущих здесь людей, имеющих разрешение на оружие, может возникнуть, исходя из их гражданства, обязанность лояльности, которая будет работать против безопасности нашего государства, внутренней защищенности и правопорядка. Это обусловило необходимость признать разрешения на оружие у граждан третьих стран недействующими“, - сказал Ляэнеметс.
Разрешения на оружие у лиц, не определившихся с гражданством, будут действовать до указанной в разрешении даты, их более продлять не будут.
По словам министра внутренних дел, у тех собственников оружия, которые сдали оружие на хранение в полицию, есть возможность в течение года самим заниматься его отчуждением.
„При этом я опровергаю звучащие в социальных сетях городские легенды о том, что якобы они могут продавать свое оружие кому угодно или даже тайно. Естественно, это не так — смысл сдачи оружия на хранение в полицию заключается именно в том, чтобы Департамент полиции и погранохраны (PPA) мог бы контролировать новую покупку и давать необходимое разрешение на сделку. Только при наличии разрешения PPA можно будет продать оружие лицу, у которого имеется необходимое разрешение на его приобретение — будь то частное лицо, торговец оружием или же речь идет о комиссионной продаже“, - добавил глава МВД.
По заверению Ляэнеметса, PPA проводит при выдаче и продлении разрешений на оружие очень тщательную проверку. „Это кстати, обуславливает большие расходы государства, связанные с данной процедурой, что является одной из причин, по которой мы предложили существенно поднять государственные пошлины, в том числе и связанные с разрешениями на оружие“, - отметил министр.
По словам главы МВД, основательная процедура гарантирует, что разрешения на оружие будут выдаваться ответственным и законопослушным людям с проверенным прошлым.
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