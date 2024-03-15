Больше, чем у Каи Каллас? С 1 апреля зарплата мэра Таллинна и председателя столичного горсобрания превысит 9000 евро

„С 1 апреля оклад председателя городского собрания и мэра вырастет на 871,96 евро, вице-мэров - на 743,31 евро“, - уточнила городской директор по персоналу Вильве Райк.

С 1 апреля 2023 года заработная плата председателя городского собрания и мэра составляет 8226,07 евро, вице-мэров - 7012,39 евро.

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