Больше, чем у Каи Каллас? С 1 апреля зарплата мэра Таллинна и председателя столичного горсобрания превысит 9000 евро(25)
С 1 апреля с учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших госслужащих увеличатся и оклады руководителей Таллинна. Мэр Таллинна Михаил Кылварт и председатель горсобрания Марис Силд будут зарабатывать свыше 9000 евро, передает RusERR.
С апреля зарплата мэра и председателя горсобрания составит 9098,03 евро, оплата труда вице-мэров - 7755,7 евро.
„С 1 апреля оклад председателя городского собрания и мэра вырастет на 871,96 евро, вице-мэров - на 743,31 евро“, - уточнила городской директор по персоналу Вильве Райк.
С 1 апреля 2023 года заработная плата председателя городского собрания и мэра составляет 8226,07 евро, вице-мэров - 7012,39 евро.
Зарплата руководителей Таллинна индексируется в соответствии с индексом высшей ставки заработной платы.
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