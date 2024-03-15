ПРОГНОЗ | Тепло не торопится. В выходные будет дождливо и ветрено, местами пройдет мокрый снег

Суббота, 16.03:

Ночью: Пасмурно с прояснениями. В нескольких местах пройдет дождь. В некоторых районах возможен туман. Южный и юго-западный ветер 5-12, на побережье порывы до 16 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 2...6°C.

Днем: Облачно. Время от времени будет идти дождь. Местами туман. С юга ветер 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6...11, на открытом ветру побережье 3...5°C.

Воскресенье, 17.03:

Ночью: Облачно, с редкими прояснениями. Местами дождь, утром на севере Эстонии местами пройдет мокрый снег. Ветер с юга 2-8, утром на северном побережье сменит направление на северо-восточное и усилится до 7-12, порывы до 18 м/с. Температура воздуха 2...7°C, утром упадет.

Днем: Облачно. Дождь и мокрый снег, с севера переходящий в снег, местами будет метель. Вечером на севере страны дождь прекратится, местами прояснится. Северо-восточный и северный ветер 6-12, порывы до 15, на островах и побережье 10-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха утром в северной Эстонии -1...+1, в южной Эстонии +2...+6, к вечеру повсеместно понизится до 0...-4°C. Дороги станут скользкими!

Понедельник, 18.03:

Ночью: На севере Эстонии облака поредеют, и погода будет дождливой. В южной Эстонии будет преимущественно облачно, местами снег, кое-где метель. Северо-восточный ветер 6-13, на островах и побережье порывы до 20 м/с, постепенно ослабеет после полуночи. Температура воздуха -2...-6°C.

Днем: Пасмурно с прояснениями. В юго-восточной Эстонии пройдет небольшой снег, в северной Эстонии утром будет облачно, без осадков. Северо-восточный и восточный ветер 5-11, на побережье порывы до 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха -2...+3°C.

Вторник, 19.03:

Ночью: Облачно, но без осадков. Восточный ветер 1-6 м/с. Температура воздуха -2..+1°C.

Днем: Облачно. Может идти небольшой дождь. Восточный, в Западной Эстонии ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха +2...+7°C.

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