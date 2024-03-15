ЧП и криминал
15.03.2024, 15:15

На строительном объекте обрушились леса: пострадали два человека

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Вчера при осуществлении строительных работ в Пярнумаа пострадали двое человек.

В четверг, 14 марта, полиция получила вызов в связи с производственной травмой в городе Синди в волости Тори в Пярнумаа. Сообщалось, что во время проведения электромонтажных работ в помещении сломались строительные леса, в результате чего находившиеся на них 20-летний и 23-летний мужчины упали и получили травмы.

Прибывшая на месте скорая доставила обоих пострадавших в больницу.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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