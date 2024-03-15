15.03.2024, 15:15
На строительном объекте обрушились леса: пострадали два человека
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера при осуществлении строительных работ в Пярнумаа пострадали двое человек.
В четверг, 14 марта, полиция получила вызов в связи с производственной травмой в городе Синди в волости Тори в Пярнумаа. Сообщалось, что во время проведения электромонтажных работ в помещении сломались строительные леса, в результате чего находившиеся на них 20-летний и 23-летний мужчины упали и получили травмы.
Прибывшая на месте скорая доставила обоих пострадавших в больницу.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.