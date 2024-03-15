На строительном объекте обрушились леса: пострадали два человека

В четверг, 14 марта, полиция получила вызов в связи с производственной травмой в городе Синди в волости Тори в Пярнумаа. Сообщалось, что во время проведения электромонтажных работ в помещении сломались строительные леса, в результате чего находившиеся на них 20-летний и 23-летний мужчины упали и получили травмы.