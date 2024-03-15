На время строительных работ шесть автобусов в Юлемисте будут направлены в объезд

С 18 марта по 8 июля будут изменены маршруты автобусов № 7, 15, 45, 49, 64 и 65, а также расположение некоторых автобусных остановок в районе проведения работ.

Расписания, маршруты и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.

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