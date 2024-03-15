Новости Эстонии
15.03.2024, 13:56

На время строительных работ шесть автобусов в Юлемисте будут направлены в объезд

 
Tallinna liiklus
Tallinna liiklus
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В связи со строительными работами на улице Валукоя в микрорайоне Юлемисте несколько автобусных маршрутов будет направлено в объезд.

С 18 марта по 8 июля будут изменены маршруты автобусов № 7, 15, 45, 49, 64 и 65, а также расположение некоторых автобусных остановок в районе проведения работ.

Расписания, маршруты и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии