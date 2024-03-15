15.03.2024, 13:56
На время строительных работ шесть автобусов в Юлемисте будут направлены в объезд
ФОТО: | Delfi Meedia
В связи со строительными работами на улице Валукоя в микрорайоне Юлемисте несколько автобусных маршрутов будет направлено в объезд.
С 18 марта по 8 июля будут изменены маршруты автобусов № 7, 15, 45, 49, 64 и 65, а также расположение некоторых автобусных остановок в районе проведения работ.
Расписания, маршруты и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.
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