Визит Кариса в Африку обошелся примерно в 60 000 евро

По словам пресс-секретаря канцелярии президента Эпп-Маре Кукемельк, визит Кариса был частью более широкой стратегии Эстонии по привлечению глобальных партнеров и развитию рабочих контактов в области электронных решений.

“Визитом на высоком уровне государство может поддержать предпринимателей, которые хотят выйти на эти рынки либо дальше развивать сотрудничество. Так и на этот раз. Президента Кариса во время его визита в Африку сопровождали эстонские предприниматели из дигитальной сферы, которые уже работают в Африке или желают расширить там свою деятельность“.

Кукемельк сообщила, что согласно полученным к настоящему моменту счетам стоимость визита составила около 58 500 евро, из которых около 1600 евро – это расходы, связанные с обменом авиабилетов из-за забастовки Lufthansa.

В прошлом году денег не хватило

В августе прошлого года президент должен был посетить Австралию, но визит был отменен из-за нехватки финансов у канцелярии. Руководитель отдела коммуникаций канцелярии Марианн Судаков сказала тогда Delfi, что подготовка к визиту в Австралию началась летом 2022 года. „Целью визита было углубление связей и сотрудничества с далеким единомышленником, что имеет ключевое значение в текущей глобальной политической ситуации в области безопасности. Также для развития двусторонних отношений между странами, например, в цифровой и киберсфере. И лекции по политике безопасности в нескольких университетах“, — пояснила она.

Тогда финансы канцелярии находились не в лучшем состоянии. В июне канцелярия подтвердила, что 61% бюджета на управленческие расходы уже потрачено. Пресс-секретарь канцелярии президента Эпп-Маре Кукемельк заявила тогда, что общие расходы на управление канцелярией составляют 2,367 млн ​​евро, из которых 1,437 млн ​​евро уже израсходовано.