Подполковник Сенин: для всех стало очевидным, что с таким соседом, как Россия, нужно готовиться к худшему

Необходимость этих учений вызвана тем, что Россия вторглась в Украину?

Нет. С этим абсолютно никак не связано. Эти учения исходят из решений, которые были приняты на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Мы приняли решение создать эстонскую дивизию, чтобы в нашей стране был требуемый уровень управления, был достаточный контроль над управлением сухопутными операциями в Эстонии. Это просто логическое продолжение тех решений.

Какая-то легенда отрабатывается в рамках этих учений?

Да, конечно.

Об этом можно говорить?

Я не могу говорить в деталях, потому что сами учения и документы секретные.

Отрабатывается ли в рамках этих учений возможное нападение России?

Как я вам говорил в интервью несколько лет назад, пока у нас есть такой восточный сосед с такой агрессивной внешней политикой, в любых учениях эта угроза всегда будет рассматриваться, как одна из потенциальных.

Есть ли вероятность, что агрессивный сосед вторгнется в Эстонию, то есть на территорию НАТО?