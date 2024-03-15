Подполковник Сенин: для всех стало очевидным, что с таким соседом, как Россия, нужно готовиться к худшему
В свете войны в Украине подполковник Сил обороны Эстонии Вячеслав Сенин в интервью Delfi рассказывает о потенциальных рисках вторжения России в Эстонию. Он подчеркивает, что риски оцениваются исходя из факторов желания, возможности и ресурсов, а также рассуждает наличии таковых у восточного соседа. Сенин рассказывает об учениях Warfighter, в которых сейчас участвует Эстония, и поясняет, связано ли их проведение с войной в Украине.
Необходимость этих учений вызвана тем, что Россия вторглась в Украину?
Нет. С этим абсолютно никак не связано. Эти учения исходят из решений, которые были приняты на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Мы приняли решение создать эстонскую дивизию, чтобы в нашей стране был требуемый уровень управления, был достаточный контроль над управлением сухопутными операциями в Эстонии. Это просто логическое продолжение тех решений.
Какая-то легенда отрабатывается в рамках этих учений?
Да, конечно.
Об этом можно говорить?
Я не могу говорить в деталях, потому что сами учения и документы секретные.
Отрабатывается ли в рамках этих учений возможное нападение России?
Как я вам говорил в интервью несколько лет назад, пока у нас есть такой восточный сосед с такой агрессивной внешней политикой, в любых учениях эта угроза всегда будет рассматриваться, как одна из потенциальных.