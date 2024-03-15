В Таллинне мужчина проник в офисное здание и стал угрожать взрывом

Сегодня, 15 марта, в 11:22 полиция получила сообщение о том, что на улице Валукоя в офисное здание вошел мужчина и сказал, что имеет при себе взрывчатое вещество. После этого мужчина скрылся.

Полиция быстро задержала его на Таллиннском автовокзале.

Как сказал Delfi оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва, саперы проверили здание, но ничего подозрительного не нашли. Не было найдено взрывное устройство и у мужчины.

50-летнего мужчину задержали.

Точные обстоятельства случившегося, в том числе по какой причине мужчина так поступил, устанавливаются.

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