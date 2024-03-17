ПОЛЕЗНО | Готовить дома, не копить долгов - что еще можно сделать, чтобы улучшить ваше финансовое положение

Инвестируйте в качественные и долговечные приобретения – выбирайте вещи, которые вы сможете использовать в течение долгого времени и которые не потребуют быстрой замены. В долгосрочной перспективе такой подход более экономичен и позволит сократить потребление и сэкономить деньги. Не пренебрегайте и вариантами вторичного использования. Многие категории товаров – для дома, спорта или для детей – можно найти на вторичном рынке в отличном состоянии и по умеренной цене, и это отличная возможность сэкономить.

Старайтесь чаще готовить дома, вместо того, чтобы ходить по кафе и ресторанам или пользоваться услугой доставки еды. Еда, приготовленная самостоятельно, как правило гораздо дешевле и полезнее, чем в заведениях общепита. Если вы попробуете продумывать меню наперед и ходить за продуктами раз в неделю, то вы увидите экономию – чем чаще мы ходим в магазин, тем больше денег мы там оставляем, потому что зачастую прихватываем еще и товары, которые изначально не планировали покупать.

Все очень просто – не покупайте вещи, которые вам не нужны. Все крупные покупки всегда продумывайте заранее, по возможности сравнивайте цены на подобные товары у разных продавцов на веб-страницах и в приложениях. Полезная привычка искать наиболее выгодные предложения позволит экономить как на ежедневных тратах, так и при более крупных покупках.

Следующий шаг – посмотрите на свои ежемесячные расходы критическим взглядом и оцените, какие из них можно было бы сократить. Текущие и постоянные расходы стоит рассматривать отдельно. Из постоянных расходов можно, например отказаться от подписок, на использование которых у вас не хватает времени, или сменить поставщика услуг, подыскав более дешевый вариант. Есть ли в этом смысл? Да, даже при подобных небольших изменениях за год можно значительно выиграть в деньгах.

Придумайте, как вести счет своим доходам и расходам, чтобы наглядно видеть общую картину. Выберите простой и удобный для вас способ – подойдет и обычный лист бумаги, и тематическое приложение. Это поможет вам увидеть, куда уходят деньги на самом деле. При этом не обязательно создавать сложную систему категоризации расходов, ваша основная задача – научиться отслеживать свои финансовые привычки и увидеть, где кроются возможности для экономии.

Создайте подушку безопасности

Так называемая подушка безопасности нужна для того, чтобы быть готовым к непредвиденным расходам – если потребуется, например, починить телефон или оплатить крупный счет за электричество. В идеале размер подушки безопасности должен покрывать ваши бытовые расходы на срок не меньше трех месяцев, но к этой цели можно двигаться и небольшими шагами. Ставьте перед собой промежуточные цели – это помогает сохранить мотивацию на пути к конечному результату. Хорошим началом может стать оформление автоматического постоянного платежа на сберегательный счет, который позволит вам также получать проценты с отложенных средств. Самое важное – это завести привычку копить деньги.

Увеличьте свои доходы

Ищите возможности для дополнительного заработка в дополнение к основной работе. Это может быть внештатная одноразовая работа, работа с частичной занятостью или хобби, которое приносит вам деньги. Может быть, вы любите собак, и сможете предложить услугу выгула за деньги? Это позволит получать дополнительный доход, чтобы достигнуть финансовых целей или накопить нужную сумму. Однако не забывайте и о балансе между работой и отдыхом – очень важно не переутомляться.

Подумайте о страховке

Страхование – это подстраховка от неожиданных жизненных поворотов, которая позволяет сберечь деньги в ситуациях, когда что-то идет не по плану. Случиться может что угодно – заболит зуб и потребуется срочный визит к стоматологу, заболеет домашний питомец, запланированное путешествие преподнесет неприятный сюрприз – если вы заранее позаботитесь о страховке, то во всех этих случаях вы сэкономите много нервов, потому что будете уверены в том, что непредвиденные расходы будут покрыты. Да, за страховку нужно регулярно платить, но такие небольшие инвестиции в долгосрочной перспективе могут уберечь вас от очень больших расходов.

Проясните все расходы, связанные с вашими кредитами

Перед взятием кредита обязательно убедитесь в том, что вы имеете представление о всех сопровождающих его расходах – процентах, плате за заключение договора и плате за обслуживание. Общие расходы на кредит должны быть посильными. Важно рассчитать ставку затратности кредита – именно этот показатель дает представление о реальных годовых расходах и поэтому является более важной цифрой, чем просто процентная ставка.

Не допускайте появления долгов

Если ежемесячные выплаты по кредиту оказываются вам не по силам, то задумайтесь о продлении кредита, чтобы уменьшить сумму ежемесячных платежей. Также вы можете взять кредитные каникулы сроком до полугода, и в это время оплачивать только проценты. Очень важно самостоятельно обращаться в кредитное учреждение уже при первых признаках появления проблемы, чтобы подобрать подходящее решение вместе с кредитором.

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