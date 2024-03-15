Эстонский бизнесмен решил построить инновационный завод в Латвии, несмотря на успешное тестирование в Эстонии
Пилотный завод Fibenol в Имавере показал хорошие результаты при использовании выбранной технологии обработки древесины. Но полноценный завод будет построен в Латвии. По словам владельца, Рауля Кирьянена, это было сделано из-за более стабильной политики Латвии в области лесного хозяйства, пишет Maaleht.
Сегодня, 15 марта, был подписан меморандум о сотрудничестве между эстонской компанией Fibenol, министрами экономики, финансов, сельского хозяйства, энергетики и климата Латвии и Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) для реализации инвестиционного проекта биоперерабатывающего завода.
Общий объем инвестиций достигает почти 700 миллионов евро.
На момент создания пилотного завода в мире существовало всего два его аналога.
Используемый в Имавере сверхбыстрый процесс разжижения древесины лицензирован американским стартапом Sweetwater Energy. Компания Fibenol была первой, кто начал разработку этой технологии в промышленном масштабе.
Подписанный сегодня меморандум является следующим большим шагом в процессе планирования завода.
По словам одного из владельцев Fibenol Рауля Кирьянена, Fibenol — не проект одного завода. „Сегодня мы делаем только первые шаги, но верим, что в будущем весь Балтийский регион имеет потенциал возглавить развитие биоэкономики“, — сказал бизнесмен.
„Если в целлюлозной и спиртовой промышленности на продукцию идет только около половины древесного сырья, лигнин и гемицеллюлоза идут на отопление, то здесь не остается почти ничего: 90% древесного сырья мы перерабатываем, а 10% идет на энергопотребление завода. Тепло и электроэнергию обеспечивает возобновляемая станция, которая использует древесную щепу, стружку и другие древесные остатки“, — пояснил директор завода Пеэп Питк
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