В Таллинне можно будет бесплатно избавиться от крупногабаритного мусора. Управа Ласнамяэ призывает воспользоваться шансом!

«Весна — это время, когда многие делают дома генеральную уборку и избавляются от накопившегося хлама. В течение следующей недели у всех жителей Таллинна есть прекрасная возможность совершенно бесплатно сдать крупногабаритный мусор в любой из таллиннских пунктов приема отходов», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Хотя вывоз крупногабаритного мусора включен в систему организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, в рамках кампании с 18 по 24 марта зарегистрированные жители Таллинна смогут сдать крупногабаритные отходы бесплатно – их будут принимать все городские станции по приему отходов.

За один раз житель Таллинна может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

К числу крупногабаритных отходов относятся: сломанная, непригодная к использованию мебель и детали мебели (например, диван, стол, полка); ковры и другие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивные принадлежности; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски.

К крупногабаритным отходам не относятся: строительные и ремонтные отходы (например унитазы, раковины, ванны, окна, двери, обои, валики для краски); опасные отходы (например, пустые банки из-под краски, смола); проблемная продукция (например, запчасти для отслуживших свой срок автомобилей, шины); металлолом; электрическое и электронное оборудование и другие отходы, подпадающие под ответственность производителя.